Проявляет характер: Кудрявцева показала кричащую дочь
В личном Instagram знаменитость опубликовала несколько коротких видеозаписей. В кадре Мария отказывается покидать качели. Девочка начинает кричать, когда взрослые пытаются взять ее на руки.
Капризами девочке удается добиться своего: забава продолжается. Ни мамины уговоры, ни папина строгость не влияют на решение девочки оставаться на качелях.
"Самый серъезный человек на этой планете – это Макарова Мария Игоревна на качелях. 👉🏼 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – подписала Лера Кудрявцева под публикацией.
Телеведущая, судя по всему, больше не скрывает лицо Марии – ранее она показывала дочку только со спины. Отметим, что интернет-обыватели, ознакомившись с видеозаписями, пришли к выводу, что девочка очень похожа на папу – хоккеиста Игоря Макарова, единственное, что она унаследовала от мамы – это глаза.
Отметим, что Маша недавно сделала свои первые шаги. Лера Кудрявцева запечатлела этот трогательный момент на видео.
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