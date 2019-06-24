Молодая певица трагически погибла

Российская исполнительница Юлия Гольдина трагически погибла в результате столкновения катера и лодки на Волге. ЧП случилось 21 июня в Самаре.

Как рассказали сотрудники МЧС, недалеко от пляжа "Барбошина поляна", в 300 метрах от берега, катер "Сильвер" врезался в лодку "Казанка", которая затонула практически сразу. Пять человек оказались в воде. Пассажиры катера не пострадали, уточняет телеканал "360".

Один из очевидцев успел вытащить четверых потерпевших из воды. 28-летнюю певицу не удалось найти сразу. Тело девушки обнаружили лишь через два дня. "Столкновение катера и лодки было вечером, в районе десяти часов. Поиски начали ночью. Опирались на слова очевидцев", – цитирует руководителя региональной группы ПСС Олега Моцаря "Царьград".