"Чуть не убил ночью": Агурбаш раскрыла страшную правду о бывшем муже

Популярная певица стала гостьей шоу "Судьба человека". В интервью ведущему Анжелика Агурбаш раскрыла всю правду об отношениях со вторым супругом.

Предприниматель стал ухаживать за певицей в начале 2000-х годов. В то время Николай Агурбаш был женат на другой женщине, с которой воспитывал четверых детей. Однако брак не стал помехой для бизнесмена.

Мужчина пообещал исполнительнице купить квартиру и выделить деньги на содержание. Однако Анжелика отвергла его ухаживания: она не хотела разрушать чужую семью. Тогда Николай Агурбаш подал на развод и сделал предложение певице.

В 2001 году они оформили брак. Бизнесмен стал заниматься карьерой новой супруги, вкладывал деньги в клипы и концерты. Однако через несколько лет их отношения резко испортились. По словам артистки, предприниматель перестал видеть в ней самостоятельную личность, и подчинил себе всю ее карьеру.

"Он на полном серьезе говорил мне: "Ты – никто, а я твой земной Бог. Я тебя сделал". Доходило до того, что Николай приходил на репетиции и учил моих танцоров. Ни один клип не снимался без него", – поделилась Анжелика Агурбаш.

В моменты ссор бизнесмен даже мог поднять на нее руку. Артистка решила уйти от мужа после того, как одной ночью он ее "чуть не убил". На следующий день певица с сыном в спешке покинула дом. Знаменитость отметила, что испытала большую радость, когда рассталась с Николаем. "Ушла без вещей, денег", – подчеркнула она.

После развода в 2012 году исполнительница стала сама вести карьеру. Анжелика Агурбаш и сегодня продолжает записывать песни. Главным музыкальным вдохновением для нее являются дети, передает StarHit.