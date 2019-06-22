"Чуть не убил ночью": Агурбаш раскрыла страшную правду о бывшем муже
Предприниматель стал ухаживать за певицей в начале 2000-х годов. В то время Николай Агурбаш был женат на другой женщине, с которой воспитывал четверых детей. Однако брак не стал помехой для бизнесмена.
Мужчина пообещал исполнительнице купить квартиру и выделить деньги на содержание. Однако Анжелика отвергла его ухаживания: она не хотела разрушать чужую семью. Тогда Николай Агурбаш подал на развод и сделал предложение певице.
В 2001 году они оформили брак. Бизнесмен стал заниматься карьерой новой супруги, вкладывал деньги в клипы и концерты. Однако через несколько лет их отношения резко испортились. По словам артистки, предприниматель перестал видеть в ней самостоятельную личность, и подчинил себе всю ее карьеру.
"Он на полном серьезе говорил мне: "Ты – никто, а я твой земной Бог. Я тебя сделал". Доходило до того, что Николай приходил на репетиции и учил моих танцоров. Ни один клип не снимался без него", – поделилась Анжелика Агурбаш.
В моменты ссор бизнесмен даже мог поднять на нее руку. Артистка решила уйти от мужа после того, как одной ночью он ее "чуть не убил". На следующий день певица с сыном в спешке покинула дом. Знаменитость отметила, что испытала большую радость, когда рассталась с Николаем. "Ушла без вещей, денег", – подчеркнула она.
После развода в 2012 году исполнительница стала сама вести карьеру. Анжелика Агурбаш и сегодня продолжает записывать песни. Главным музыкальным вдохновением для нее являются дети, передает StarHit.
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