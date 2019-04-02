Кто "окольцевал" мать пятерых детей Марию Порошину
Незадолго до рождения пятого ребенка, сына Андрея, Мария Порошина развеяла слухи, муссирующиеся в СМИ, что якобы она беременна от давнего друга, актера Ярослава Бойко. Актриса рассказала, что ее избранником стал мужчина, проживающий за пределами России. Мать Порошиной, актриса Наталья Красноярская, призналась, что речь идет о неком испанце, однако она с ним не знакома.
Однако в близком окружении Марии Порошиной шушукаются, что актриса попросту придумала красивую сказку для общественности. "Маша родила не от испанца, иначе был бы Андрес!" – цитирует знакомую актрисы сайт "Комсомольская правда".
Не успев родить, Мария Порошина снова вышла на работу. Приятельница так прокомментировала это обстоятельство: "Она не может себе позволить не работать: хотя никогда никому не жалуется, но обеспечивает детей сама". А недавно Марию Порошину видели с обручальным кольцом на безымянном пальце правой руки.
"Обручальное кольцо Маша носила всегда, чтобы не было пересудов. Снимала лишь на поздних сроках беременности. А сейчас появляется с кольцом на том самом пальце, видимо, чтобы, напротив, были разговоры. Маша не вышла замуж", – рассказали в окружении актрисы.
Порошина не грустит в одиночестве. "В ее жизни есть мужчина – он русский, на сей раз не актер..." – сообщила хорошая знакомая Марии Порошиной. Актриса представляет нового спутника как друга, при этом актриса по-прежнему живет в собственном доме с детьми и их нянями. Напомним, у Марии Порошиной пятеро детей. От брака с актером Гошей Куценко у нее есть взрослая дочь Полина. От актера Ильи Древнова – 13-летняя Серафима, девятилетняя Аграфена и трехлетняя Глафира.
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