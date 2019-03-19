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Уличенная в обмане Порошина раскрыла имя пятого ребенка

Мария Порошина. Кадр из сериала "Челночницы" (2016)
Мария Порошина не сдержала данного поклонникам обещания. Пятого ребенка, которого недавно родила известная актриса, назвали совсем не так, как планировалось.
прочитано 2639 раз

Мария Порошина родила мальчика в январе. Актриса долгое время скрывала имя ребенка – и вот теперь наконец-то раскрыла секрет. Сына назвали Андреем.

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Мария Михайловна Порошина актриса

Поклонники Марии Порошиной немного разочарованы. Когда актриса была в положении, она неоднократно писала, что назовет сына Степаном. Но планы изменились – слишком много было разных предложений. "Может, оттого, что нас в семье много, каждый предлагает свой вариант. Есть три-четыре мужских имени, которые нам нравятся больше всего", – оправдывается 45-летняя артистка.

Подписчики Порошиной в соцсетях пытаются выяснить, кто же отец ребенка. Сама Мария Порошина отмалчивается. Предполагают, что счастливый папа – бывший муж актрисы Илья Древнов. Но с ним Мария развелась еще в августе 2018 года. Артистка туманно намекает на некоего иностранца. Однако близкие звезды утверждают, что мужчины рядом с ней сейчас нет, а зарубежного принца Порошина придумала.

У Марии Порошиной пятеро детей. Старшую дочь Полину она родила в 23 года в браке с актером Гошей Куценко. С Ильей Древновым Порошина прожила 17 лет, у них родились три дочери –  Серафима, Аграфена и Глафира. Младшему, Андрею, всего два месяца. За всем этим "детсадом" присматривают две няни, сама же Порошина с головой погрузилась в работу, пишет "Комсомольская правда".

Автор: Андрей Евлампиев19 марта 2019, 16:25
ФОТОРЕПОРТАЖ

Мария Порошина после родов показала фигуру

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Цитадель
Ответить
Мальчик родился в день рождения Андрея Малахова. Так что все логично. Молодец Маша. Славное мужское имя.
1

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