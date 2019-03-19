Уличенная в обмане Порошина раскрыла имя пятого ребенка

Мария Порошина не сдержала данного поклонникам обещания. Пятого ребенка, которого недавно родила известная актриса, назвали совсем не так, как планировалось.

Мария Порошина родила мальчика в январе. Актриса долгое время скрывала имя ребенка – и вот теперь наконец-то раскрыла секрет. Сына назвали Андреем.

Поклонники Марии Порошиной немного разочарованы. Когда актриса была в положении, она неоднократно писала, что назовет сына Степаном. Но планы изменились – слишком много было разных предложений. "Может, оттого, что нас в семье много, каждый предлагает свой вариант. Есть три-четыре мужских имени, которые нам нравятся больше всего", – оправдывается 45-летняя артистка.

Подписчики Порошиной в соцсетях пытаются выяснить, кто же отец ребенка. Сама Мария Порошина отмалчивается. Предполагают, что счастливый папа – бывший муж актрисы Илья Древнов. Но с ним Мария развелась еще в августе 2018 года. Артистка туманно намекает на некоего иностранца. Однако близкие звезды утверждают, что мужчины рядом с ней сейчас нет, а зарубежного принца Порошина придумала.

У Марии Порошиной пятеро детей. Старшую дочь Полину она родила в 23 года в браке с актером Гошей Куценко. С Ильей Древновым Порошина прожила 17 лет, у них родились три дочери – Серафима, Аграфена и Глафира. Младшему, Андрею, всего два месяца. За всем этим "детсадом" присматривают две няни, сама же Порошина с головой погрузилась в работу, пишет "Комсомольская правда".