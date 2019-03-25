Родившая Порошина вышла в свет с кольцом и мужчиной
В январе Мария Порошина родила пятого ребенка – долгожданного сына, которого, по слухам, нарекли Андреем. Кто является отцом мальчика, неизвестно, актриса не обсуждает подробности частной жизни с журналистами. Однако недавно 45-летняя звезда дала новый повод поговорить о ней.
Мария Порошина пришла на премьеру фильма "Балканский рубеж" по приглашению бывшего мужа, актера Гоши Куценко. Несмотря на развод, артисты сохранили прекрасные отношения. Говорят, Куценко помогал Порошиной по любому поводу и бежал спасать, едва поступала просьба. Якобы даже усмирял актера Илью Древнова в моменты их семейных конфликтов.
На премьере Порошина появилась в свободном синем кардигане, с укладкой и макияжем. Артистка буквально сияла. Однако не обошлось без конфуза. В зале Мария нечаянно пролила кофе на куртку другой зрительницы. Извиняясь, Порошина начала вытирать одежду бумажными платочками.
Наблюдательные журналисты обратили внимание на безымянный палец правой руки актрисы. На нем было золотое кольцо с прозрачным драгоценным камнем, похожее на обручальное. К тому же репортеры сняли Марию Порошину в обществе мужчины, который тщательно скрывал лицо. "Вы приходитесь кем-то Марии?" – вопрошали они, догоняя незнакомца. "Да, конечно!" – ответил тот, не уточнив, кем именно.
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Хватит страдать фигнёй. И ПРИДУМЫВАТЬ НАДУМЫВААТЬ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. НИ ОДИН ЖУРНАЛИСТ С ПРОШЛЫХ ВЕКОВ ДАЖЕ НЕ МОГ ПОДУМАТЬ ОБ ИЗВРАЩЕНИИ МАТЕРИАЛА И ФАКТОВ НА СТОЛЬКО....
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