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"Неприятно идеален": Брежнева высказалась о красавце-Лазареве

Сергей Лазарев. Фото: www.globallookpress.com
Популярная исполнительница Вера Брежнева оставила негативный комментарий в соцсетях Сергея Лазарева. Нападка оказалась шуткой, которую поняли не все.
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В личном Instagram Сергей опубликовал собственное фото. Он запечатлен в шикарном костюме темно-синего цвета. "За 5 мин. до выхода на сцену... 🎤", – отметил артист под снимком.

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Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

Неожиданно для всех в комментариях объявилась певица Вера Брежнева. Она написала: "Неприятно идеален. Говорю как профессиональный "хэйтер" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.).

Преданные поклонники не сразу распознали шутку. Кто-то даже назвал Брежневу "фейком". Фанатки грудью встали на защиту артиста, рассказывая, как он прекрасен.

Меж тем Сергей сразу понял, что Вера над ним пошутила. Он отреагировал на комментарий смайликами. 

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Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

"Как будто в ЗАГС собрался.))))", "Неприлично красивый...эээх))))", "Фантастический мужчина, море обаяния, сдержанный, позитивный. Супер мужчина", "🔥✨Удачи! А что за концерт? Выгладите как дирижер симфонического оркестра, уж не подумываете ли сменить амплуа? 🙌🏻", "Какой же красивый, матерь божья", "Серень до чего ж ты Хорош😍😍😍 Правду говорят Идеален причем во Всем💪👌👍 Шикарный солнечный Красавец💘❤❤", – писали влюбленные поклонницы.

Автор: Руслана Алексеева1 февраля 2019, 15:14
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