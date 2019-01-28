Рудковская влезла в скандал с покинутым мужем Лазаревым
Лучше кандидатуры, чем Сергей Лазарев, нет, уверена Яна Рудковская. Продюсер напомнила, что Лазарева уже знают в Европе. На конкурсе в 2016 году Сергей набрал наибольшее количество голосов телезрителей – однако уступил первенство по выбору жюри.
"Сережа – это лучший вариант во всех планах: в плане профессионализма, в плане подачи и интерпретации образа, в плане номера. Это большой профессионал. На сегодняшний день нет лучше кандидатуры из всех, кто хотел бы поехать", – сказала Рудковская.
Конкурс "Евровидение" на этот раз пройдет в Тель-Авиве. В прошлом году победу одержала израильтянка Нетта Барзилай – а право на проведение фестиваля получает страна-победитель. 28 января в Музее искусств состоится жеребьевка полуфиналов и передача символических ключей конкурса от прошлогоднего хозяина – Лиссабона. Полуфиналы "Евровидения-2019" состоятся 14 и 16 мая 2019 года, финал пройдет 18 мая.
Рудковская считает, что Сергей Лазарев вполне может повторить успех Димы Билана. Яна отмечает, что многое зависит и от песни. Трек продюсер не слышала. Однако Рудковская уверена в профессионализме команды Филиппа Киркорова, и прогноз у нее позитивный, передает телеканал "360".
Напомним, Сергея Лазарева назвали главным претендентом на то, чтобы представлять Россию на конкурсе "Евровидение". Среди претендентов в шорт-листе также сам Филипп Киркоров (который, впрочем, готов выступить и в качестве продюсера), Александр Панайотов, Ольга Бузова, Manizha, Егор Крид и Лена Темникова.
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