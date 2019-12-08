"Вернется на рынок": Собчак поставила крест на браке Лопыревой и Булатова

В личном микроблоге ведущая "Дома-2" привела отрывок из статьи, посвященной отношениям модели и бизнесмена. Автор публикации утверждает, что Игорь Булатов потерял все деньги после того, как его возлюбленная опубликовала скандальные фотографии из Майами.
"Счета были перекрыты "Таширом" в один день. Инсайдеры дают паре год – с того момента, как Вика окончательно поймет, что денег там нет. Живут молодожены в квартире Вики – но с милым рай и в шалаше", – рассказал журналист телеграм-канала "Антиглянец".
Ксения Собчак тоже считает, что брак Виктории Лопыревой и Игоря Булатова обречен. По ее словам, модель совсем скоро уйдет от мужа. "Как только деньги бывших богатых родственников потратятся Вика вернется на рынок тех, кто в вечном поиске", – поделилась своими мыслями телеведущая.
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