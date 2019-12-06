Собчак сообщила об опасном заболевании

Телеведущая пожаловалась на высокую температуру. Ксения Собчак стала жертвой эпидемии, охватившей Россию.

В сырую погоду, установившуюся в Москве, многих атаковали вирусы. Не исключением стали и знаменитости. Среди них оказалась и Ксения Собчак. По дороге на важную встречу звезда сообщила, что болеет.

"Странное ощущение. Когда болеешь, а выглядишь неплохо. У меня сейчас высокая температура. По-хорошему, нужно лежать дома. Уже два дня с адовым вирусом, сегодня третий день. А выгляжу – шик просто! Румяный персик! А чувствую себя плохо. А ничего не поделаешь, уже работа поджимает", – поделилась теледива. Она добавила, что два дня еще "можно поболеть, а третий уже нельзя".

Обращалась ли ведущая к врачу, неизвестно. Как и то, какой именно вирус стал причиной недомогания светской львицы.

Отметим, до Ксении Собчак похожим вирусом переболели старшие сыновья актрисы Марии Кожевниковой. Симптомы были аналогичными: у них поднялась очень высокая температура, которая не сбивалась несколько дней. Артистка считает, что Иван и Максим "подхватили" вирус в какой-то новой форме.

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