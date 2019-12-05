Брак с Богомоловым оказался последним для Собчак

Все началось с интервью Людмилы Нарусовой, матери Ксении Собчак. Женщина проговорилась, что ее наследница живет с мужем, режиссером Константином Богомоловым раздельно. Якобы телеведущая с сыном Платоном и нянями живет в своем доме, а ее благоверный обитает на съемной квартире в центре Москвы.
Эта информация стала сенсацией. Пока в Сети бурно обсуждали отношения пары, репортеры связались с другими знаменитостями, чтобы узнать их мнение относительно гостевого брака. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что для него такой вид брачных отношений неприемлем, а вот дрессировщик Аскольд Запашный ничего предосудительного в нем не нашел.
Финалист "Битвы экстрасенсов", таролог Александр Кинжинов попытался выяснить, что происходит между Собчак и Богомоловым. Экстрасенс заявил, что гостевой брак, если он и практикуется ими, скоро станет обычным.
"Вероятнее всего, молодожены съедутся уже грядущей весной. Но полноценным этот брак можно будет назвать с большой натяжкой. Скорее, это будет брак "для галочки", что называется вышла замуж (женился), ибо пора, время пришло", – высказал мнение таролог. При этом Кинжинов не исключает, что Собчак и Богомолов действительно любят друг друга.
"Многие обвиняют Константина в том, что он, женившись на Собчак, решил сделать себе имя, так сказать пропиариться. Нет, здесь явно есть чувства. Он действительно видит в Ксении женщину, а не объект для продвижения по карьерной лестнице", – подчеркнул маг.
Карты показали Александру Кинжинову, что этот брак для Ксении Собчак оказался последним. "Трактовать здесь можно по-разному, я лишь передаю то, что говорят карты. Других официальных брачных союзов в судьбе Собчак я больше не вижу", – цитирует таролога Teleprogramma.pro.
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