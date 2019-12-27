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В гробу с закрытой крышкой: близкие хотят похоронить Волчек по еврейским обычаям

Фото: www.globallookpress.com
Галина Борисовна Волчек прожила долгую и интересную жизнь. Сегодня близкие решают, как легендарного худрука "Современника" проводить в последний путь.
прочитано 834 раза

Галина Беровна (Борисовной она стала уже во взрослом возрасте, будучи звездой) Волчек никогда не скрывала своих иудейских корней. Ее мать – сценарист Вера Исааковна Маймина. Отец – режиссер и оператор Бер Израилевич Волчек, подаривший нам фильмы "Пышка", "Ленин в Октябре" и "Мечта". 

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 Умерла Галина Волчек

Сюжеты Умерла Галина Волчек

"Ни еврейской культуры, ни языка идиш или иврит я не знаю, – вздыхала Галина Волчек. – Воспитывала меня русская няня, я слышала от нее слова "Троица", "Красная горка" и тому подобное. Еды еврейской в нашем доме никто никогда не делал. Я ни разу не заходила в синагогу, не знала той культуры, которую представлял Михоэлс – его убили, когда мне было 15 лет. Но я никогда не отрекалась от своего еврейского происхождения, поскольку у меня даже в мыслях такого не было, какая бы на улице ни стояла в этом смысле погода".

Именно поэтому близкие певицы говорят, что было бы правильно пригласить на панихиду в "Современник" раввина, чтобы он прочел над гробом легендарной актрисы и режиссера традиционную поминальную молитву "Кадиш". На похоронах Иосифа Кобзона, кстати, "Кадиш" читал его сын Андрей, при этом присутствовали все раввины столицы.

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт тогда напомнил: "В России все тела опускаются в землю в гробах (в еврейской традиции принято хоронить тело без гроба), но все равно в саване и с закрытым лицом". Вероятно, и теперь семье будет дана рекомендация не открывать гроб с Галиной Волчек на церемонии прощания в "Современнике" 29 декабря.

Автор: 27 декабря 2019, 13:18
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Волчек без ума от дочки Светланы Ивановой

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