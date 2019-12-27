"Найдите и приведите ко мне": стало известно о последнем желании Волчек

1 октября в театре "Современник" состоялся традиционный сбор труппы, посвященный открытию нового, 64-го сезона. Как оказалось, для худрука театра Галины Волчек он будет последним... Словно предчувствуя скорый уход, на собрании коллектива он озвучила свое самое сокровенное желание.

Галина Борисовна обратилась к труппе с просьбой "найти того человека, который мог бы, как я, здесь быть день и ночь, решать проблемы, жить жизнью театра". "Я всегда буду рядом, дверь в мой кабинет будет открыта" – обещала она.

Она молила, призывала, настаивала найти ей помощника, опору, преемника, поскольку понимала, что в 86 лет каждый прожитый день – чудо. Да и помнила, наверное, сказанные как-то в шутку ее теперь уже тоже покойным другом Олегом Табаковым, что художник остается творцом, пока у него его потенция. Худрук Художественного театра имел ввиду, что для движения вперед важна молодость. А когда человек сам передвигается в инвалидном кресле, вряд ли уместно ждать от него запала и задора.

Последнее желание Галины Волчек не успели, увы, исполнить. Да и вряд ли возможно заменить такую величину кем-то. Она сделала театр по своему вкусу и разумению. Театр противоречивый, неровный, спорный, как и сама Галина Борисовна.

Теперь надо искать, кто взвалит на себя эту глыбу. Пока, как говорят в курилке актеры, самым вероятным преемником Галины Волчек является Сергей Гармаш. Кстати, именно он в день смерти Галины Борисовны сообщил об этом зрителям "Современника". "Умер наш учитель. Наша мама. Наше сердце. Сердце этого дома. Сердце этого коллектива", – высказался Гармаш о режиссере. Он призвал зрителей понять отказавшихся выйти на поклон артистов и помолчать вместе минуту.

А в октябре, на всем том же сборе труппы, именно Сергей Гармаш объявлял о планах театра на новый сезон. Он планировал, что режиссер из Израиля Евгений Арье поставит "Папу" по пьесе французского драматурга Флориана Зеллера.

Напомним, что Сергею Гармашу всего 61 год. В "Современнике" он служит с 1984 года и является одним из ведущих актеров с обширным репертуаром: Лопахин в "Вишневом саде" Чехова, старший брат в "Карамазовых и ад" по мотивам Достоевского, Альфонс в "Трех товарищах" Ремарка, Михаил в "Мурлин Мурло" Коляды и первый министр в "Еще раз о голом короле" Филатова.