Не Галина Борисовна: вскрылось настоящее имя Волчек

Что более полувека скрывала худрук "Современника"? Об этом знали лишь ее родные и близкие.

Галина Волчек – чистокровная еврейка. Мать – сценарист Вера Исааковна Маймина. Отец – режиссер и оператор Бер Израилевич Волчек, подаривший нам фильмы "Пышка", "Ленин в Октябре" и "Мечта". И вот тут начинается самое интересное. Мало кто знал, что Галиной Борисовной худрук "Современника" была далеко не всегда.

"Своих еврейских дедушек и бабушек я не знала, а вот папа своего еврейства никогда не скрывал, носил имя Бер Израилевич, – призналась незадолго до смерти Волчек. Свою Государственную премию (в области литературы, искусства и архитектуры за 1967 год за спектакль "Обыкновенная история". – Прим. ред.) я получала как Галина Беровна. А потом папа свое имя поменял. Я, соответственно, поменяла отчество. Но при этом я никогда не отрекалась от своего еврейского происхождения, поскольку у меня даже в мыслях такого не было, какая бы на улице ни стояла в этом смысле погода".

Напомним, что 86-летняя Галина Волчек 23 декабря была экстренно доставлена в Боткинскую больницу из-за быстротечной формы пневмонии. Она провела несколько дней в коме, оставаясь подключенной к аппарату искусственной вентиляции легких. Похоронят любимую многими поколениями Галину Волчек 29 декабря на Новодевичьем кладбище, где покоятся многие ее друзья, коллеги и первый муж.