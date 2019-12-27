Бузова вовсю наступает на пятки сдавшей Пугачевой

Тем не менее, Примадонна стала самой обсуждаемой исполнительницей 2019 года. Этот факт стал довольно неожиданным, ведь Алла Борисовна не так давно сообщила, что больше не будет выступать. Она дала несколько прощальных концертов, которые среди поклонников пользовались большой популярностью, однако, по сообщениям СМИ, Пугачева уже лет десять как не собирает на свои сольники достаточно большую аудиторию.
Кроме того, "женщина, которая поет" отказалась участвовать в новогодних "Голубых огоньках", а также выступать на корпоративных мероприятиях в новый год. Впрочем, супругу комедианта Максима Галкина все еще продолжают обсуждать в СМИ. По подсчетам "Медиалогии" в уходящем году про артистку было написано более 96,5 тысяч материалов в различных источниках информации.
Ей уже наступает на пятки более молодая на музыкальном поприще знаменитость. Ольга Бузова занимает в рейтинге, пока, второе место, однако эксперты считают, что совсем скоро поющая телеведущая отберет место на пьедестале почета у Примадонны, сообщает газета "Комсомольская правда".
В нынешнем году звезда отечественного шоу-бизнеса уже несколько раз становилась главным героем в прессе. Например, когда Бузова пошутила про блокадницу, вылизывая тарелку дочиста. Из-за этой истории Ольга была вынуждена временно закрыть свою страницу в социальной сети "Инстаграм".
Популярные темы форума
Почему Дибров женится на юных девушках.
Помогите отвязаться.
«Все женщины воспринимают друг друга как угрозу».
Вы верите знахарю с НТВ? Говорят излечивает от всего?
Страшно рожать от мужика без работы
Почему вы все такие страшные
Ищу себе жену узбечку от26 до30
Что мне делать.....
Они что уже разводятся? Насмешили называется.
Научите вкусно приготовить гречку и с чем она гармонирует.