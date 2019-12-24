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"У меня маленькие дети": Максим Галкин рассказал о грузе ответственности из-за стареющей Аллы Пугачевой

Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Максим Галкин принял участие в съемках ютуб-проекта "А поговорить?..". Он поделился откровениями на тему брака с Примадонной.   
прочитано 326 раз

Шоумен признался, что в начале их любовных отношений он в душе чувствовал себя пенсионером. Его избранница же, напротив, всегда была молодой.

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На вопрос о том, рискнул бы Максим Галкин выступить в горячих точках, он подчеркнул, что как отец двоих маленьких детей вряд ли бы принял такое решение. Кроме того, юморист уточнил, что на него возложена двойная ответственность, поскольку он намного моложе своей знаменитой супруги, передает Teleprogramma.pro.

"У меня маленькие дети, и я перед ними чувствую большую ответственность! На мне особая ответственность… Наша с Аллой разница в возрасте налагает на меня двойную ответственность. И мы это проговариваем", – заявил Максим Галкин. Телеведущий добавил, что из-за этого старается себя беречь. Тема неравного брака в звездной семье обсуждается спокойно, без обид и противоречий.

При этом Максим Галкин добавил, что Алла Пугачева сейчас уделяет шестилетним детям Лизе и Гарри куда больше внимания, чем он сам. По его словам, артистка – "безумно ответственная мать".

Говоря о браке с Аллой Пугачевой, телеведущий отметил, что не чувствует в ней никаких изменений. "Как-то она сказала мне такую вещь: "Я могу с тобой спокойно стареть?". Я ей ответит – да", – добавил Максим Галкин.

Автор: 24 декабря 2019, 15:27
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сияющий Галкин выставил напоказ нелепую Пугачеву

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Старая швабра Пугачёва пиарится на горе
Ответить
А сейчас на сцене Галкин
В Ж 0 П Y T P A X H E T свою Алку
А потом всем на потеху
В микрофон H A C C Ы T для смеха
1

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