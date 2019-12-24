"Все ходуном ходило": Галкин о ночи в гостинице с табуном проституток

Максим признался, что, когда он только начал гастролировать, в конце 90-х, пятизвездочных отелей не было и в помине. В провинциальных городах его обычно селили в каком-нибудь санатории. В Санкт-Петербурге и Москве дела обстояли ненамного лучше.
"В Петербурге, когда я только начинал, я жил в гостинице "Октябрьская". Это ровно напротив вокзала. Первые годы я жил там. Самое яркое мое воспоминание связано с тем, что я поселился в этой гостинице и проснулся ночью, потому что за стеной кто-то очень громко занимался любовью. Все ходуном ходило. Крики, стоны", – рассказал Максим Галкин в ютуб-шоу "А поговорить?".
Комик не мог заснуть в таком шуме. Он решил посмотреть телевизор. Шоумен нажал кнопку на пульте, и перед его глазами возник "на весь экран такой член". Максим Галкин попал на фильм для взрослых.
"Я выключил телевизор. Думал засну, но тут проститутки табуном по коридору с криками", – вспомнил шоумен.
Максим Галкин добавил, что девушки легкого поведения в то время были очень настойчивы. Предлагали себя мужчинам, стучались в номера. Жрицы любви дежурили в фойе при отелях. Шоумен отметил, что таких дам в гостиницах видит и сегодня.
Популярные темы форума
Мама одевается как подросток
Работающая женщина или содержанка?
Почему Дибров женится на юных девушках.
Кто слушал речь Владимира Путина?
Кто есть кто.
не делает куни
Впервые, а как было у Вас?
Что для вас главное в отношениях?
У ВАС СЕКСУАЛЬНЫЕ ДОЧЕРИ???????
Плешивый