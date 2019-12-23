Пугачева за безумные деньги согласилась ночью ублажить Эрнста

Официально Первый канал не подтверждает участие в съемках Примадонны. Но ведь так было и два года назад, когда Алла Борисовна тайно записывала номер на песню "Я летала" буквально за три дня до 31 декабря. Очевидно, секретность будет соблюдена и теперь.
В кулуарах шепчутся, что-де Пугачева записывает в специально выстроенном павильоне клип на одну из своих новых песен. Его-то и покажут перед обращением президента.
В новогодние каникулы к эфиру на Первом планируется и "Тот самый концерт", который показали по всей стране в кинотеатрах осенью. На главном канале страны этому фильму уделили огромное внимание – Алла Борисовна рассказала о нем и в программе "Доброе утро", и даже во "Времени".
Теперь самое интересное – деньги. Радовать поклонников своим моложавым видом и песнями 70-летняя Примадонна согласилась не бесплатно, конечно. Пенсионерка, многодетная мать – ей деньги очень нужны. По слухам, Константин Эрнст пригласил Аллу Пугачеву спеть и сплясать на главном государственном телеканале страны за несколько десятков миллионов рублей. Зато будет эксклюзив – больше Алла Борисовна не выступит ни на одной "кнопке".
После перерыва появится в "Новогодней ночи на Первом" и София Ротару – она споет "Музыку моей любви" и "Сердце ты мое". Ее номер снимали в кафе "Московское небо" на ВДНХ.
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