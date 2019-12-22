"Понеслась!": плюнувшая на новогодние "огоньки" Алла Пугачева ушла в Сеть

Стало известно, на что Алла Пугачева променяла праздничные телепередачи. Выяснилось, что артистка снялась в ютуб-шоу популярной блогерши.

Судя по всему, Примадонна решила начать работать на новую, молодую аудиторию. Следуя модным трендам, Алла Пугачева приняла участие в альтернативном "Голубом огоньке" у Насти Ивлевой.

В этом году певица, по слухам, отказалась от съемок в традиционных новогодних передачах на ТВ. В подтверждение того, что звезда ушла в Сеть, Настя Ивлева опубликовала тизер новогоднего выпуска.

Зрителей ждет настоящая "бомба". Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин тоже снялся в праздничном шоу. Юморист находится в предвкушении большого успеха. Телеведущий эмоционально отреагировал на то, что публика, наконец, узнала о готовящемся сюрпризе. "Понеслась! Йохоу!", – написал он в своем "Инстаграм".

Подписчики Ивлевой были удивлены и обрадованы тому, что Алла Пугачева приняла неожиданное решение сняться у блогерши. "Казалось бы куда выше, и снова она всех обескуражила, и это не предел!!! Топим за тебя, лучшая!", "По тизеру уже пушка", "Это будет лучшая премьера нового года", "Пахнет чем-то годным", – высказались пользователи соцсети.

Напомним, 2019 года был богат на события в жизни Аллы Пугачевой. Певица с размахом отметила 70-летний юбилей, дав два больших концерта. Затем Примадонна представила премьеру фильма "Тот самый концерт".

