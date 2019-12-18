"Это гопник поет": Пугачеву разнесли за новые хиты

Известный музыкальный критик Сергей Соседов жестко высказался о новом фильме Примадонны. Он заявил, что Алла Пугачева уже не в той форме, чтобы петь.



Соседов признался, что "Тот самый концерт" смотреть не будет, потому что ему неинтересно. Он пояснил, почему творение знаменитой певицы не стоит внимания.

"Такой фильм можно снять с любым артистом. Это не концерт, это собранный по номерам фильм. Там собрали выступления с концертов, потом дописали в студии звук и так далее. Это все пазлы. Когда такое собирают, получается ерунда", – цитирует критика Nation News. Соседов сомневается, что ему придется по вкусу качество музыкального материала.

Он отметил, что Пугачева уже не в той форме, чтобы петь, а заодно разнес новые композиции артистки. "Мне достаточно гопнических песен типа "не учи меня жить" или там "копеечку на телогреечку". Это гопник поет. Такое неприлично петь в 70 лет", – обосновал свою позицию критик.

Соседов высказался и о том, насколько успешным стал фильм в прокате. По его информации, кинолента по кассовым сборам заняла девятое место среди 147 фильмов. "Это не просто успех, а оглушительный успех", – констатировал эксперт. Он признался, что один из его друзей пошел с приятелями на картину Аллы Пугачевой.