"Хитрая бабка": как Алла Пугачева обвела россиян вокруг пальца

Презентация киноверсии концерта по случаю юбилея Аллы Пугачевой торжественно прошла в начале декабря. По красной дорожке, помимо самой Примадонны. прошлось множество представителей отечественного шоу-бизнеса. Однако репортеры программы "Ты не поверишь!" на НТВ располагают информацией о том, что проект якобы не принес Примадонне ни копейки.
По другим данным, фильм дал немалую прибыль: артистка заработала на зрителях по всей стране 30 миллионов рублей. Впрочем, ходят слухи, что сведения эти распространяют приближенные к Примадонне люди, чтобы та не ударила в грязь лицом из-за оглушительного провала.
Но у блогера Лены Миро есть своя версия событий. Она убеждена, что Алла Пугачева только выиграла. "Все по законам жанра – одни обвиняют других, но обе стороны – лохи. Они так и не въехали, на чем заработала хитрая бабка", – в свойственной себе манере высказалась Лена в "Живом журнале".
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