После слухов о неверности Брежнева шлет "голые" снимки Меладзе

Вера Брежнева появилась в ютуб-шоу блогера Карена Адамяна. Артистка говорила в том числе и о личной жизни.
По словам знаменитости, она и ее муж любят проводить время вместе. Вера Брежнева и Константин Меладзе часто смотрят футбол, хотя фанатами этого вида спорта себя назвать не могут. Порой к просмотру присоединяются дети и получается отличный семейный вечер.
Также вокалистка призналась, что иногда посылает супругу собственные "голые" снимки. "Я могу себе позволить любые фото, которые я хочу. Вчера мой муж получил мое фото из ванной", – сказала вокалистка.
Вера Брежнева отметила, что мужчина рядом с ней должен быть добрым, честным и мужественным, ее муж именно такой. Меладзе много лет назад стал для Брежневой наставником, ведь она попала в его проект "ВИА Гра" очень молодой и неопытной.
"Как мужчина он меня в большей степени научил терпению, потому что я была очень нетерпеливой, очень резкой раньше. Он научил меня, что нужно быть терпеливой", – сказала Вера Брежнева.
Отметим, что в Сети все еще муссируются слухи о том, что муж артистки продюсер Константин Меладзе увлекся другой женщиной. Речь идет о 31-летней участнице группы "ВИА Гра" Эрике Герцег. Дескать, яркая блондинка очаровала продюсера и вот-вот уведет его из семьи. Между тем, когда журналисты спросили саму Веру Брежневу о возможном разводе, та не стала отрицать и резко ответила: "Вас это так волнует?".
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