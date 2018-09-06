"Хорошо лизнула": обнародовано тайное послание Максаковой после угроз

Мария Максакова отреагировала на угрожающие слова "украинских патриотов". Оперная дива дала понять, что у нее профессиональные охранники, а также, по мнению пользователей Сети, отправила тайное послание оппонентам.

Накануне, 5 сентября, некто Игорь Громов выступил с обращением к Марии Максаковой от имени "украинских патриотов". Активист потребовал, чтобы артистка в течение 72 часов покинула Украину. В противном случае "агенту Путина" пригрозили расправой – если, по словам Громова, ее раньше не ликвидируют "сотрудники российских спецслужб".

Мария Максакова оказалась не робкого десятка и смело отреагировала на угрозы. На своей официальной страничке в социальной сети Facebook оперная дива опубликовала пространный текст на украинском языке, суть которого сводилась к тому, что ей не страшно – есть телохранители.

"Моя охрана очень тщательно выполняет свои обязанности – даже уголовное производство открыто по факту размещения угроз в Сети до того, как я узнала о них. И здесь попутно хочу еще раз поблагодарить президента Украины Петра Порошенко за предоставленную мне высокопрофессиональную охрану и искреннее участие в моей судьбе", – поблагодарила Максакова.

В заключение артистка написала: "Слава Украине!" Отметим, что это лозунг украинских националистов. По мнению пользователей Сети, таким образом Мария отправила оппонентам тайное послание. "Ну ну, хорошо подлизала и Порошенко и укрнационалистам (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Слава Украине... Все с вами ясно, Маша!", "Чего секретничаешь?? Так и напиши им: Я своя!" – высказались злопыхатели.

Фанаты поддержали артистку. "Не обращайте внимания, это похоже провокация", "Та идиот какой-то за 200 гр кому угодно может угрожать, настоящие патриоты наоборот вас всячески поддерживают и благодарят!!", "Какой кошмар ....! Все будет ОК !!! Просто травля Красивой и успешной ! А ВЫ Красивая и Успешная на две Страны Россия и Украина", – поддержали Максакову поклонники.