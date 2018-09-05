"Тебя ликвидируют": Максаковой дали 72 часа на бегство с Украины

Мария Максакова должна покинуть Украину в течение 72 часов - в противном случае певицу ждет расправа. Ультиматум вдове убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова выдвинула группа "украинских патриотов".

Заявление активистов озвучил на своей странице в Facebook некто Игорь Громов – радикальные СМИ называют его "журналистом и общественным деятелем". Марию Максакову активист назвал "агентом Путина" и потребовал, чтобы она покинула территорию Украины. На сборы артистке дали 72 часа.

Дениса Вороненкова убили 23 марта 2017 года в центре Киева. Бывший депутат бежал из России на Украину в 2016-м вместе с супругой – оперной певицей Марией Максаковой. Российские правоохранители отъезд Вороненкова объясняли попыткой скрыться от следствия: его заочно арестовали по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

С политическими заявлениями в Киеве Максакова не выступала. Так что чем именно не угодила артистка "патриотам Украины" – неясно: активисты причины своего требования никак не объясняют.

"Если Максакова не прислушивается к указанным условиям, мы, украинские патриоты, будем действовать по отношению к ней с точки зрения своей совести, продолжая дело всех предыдущих поколений, боровшихся за независимость Украины", – написал Громов в Facebook. В видеообращении активист уточняет, что в случае неподчинения у Марии останется два варианта. Первый – ее "ликвидируют" некие "агенты ФСБ". Второй – с ней расправятся сами "украинские патриоты".

Как писали Dni.Ru, оперная дива пользуется расположением киевского миллионера Александра Сусленского. Продвигая талант певицы, меценат не жалеет средств. Мария с его помощью заручилась поддержкой руководства Киевской музыкальной академии и получила в свое распоряжение часть помещений – в том числе концертный зал имени Василия Слипака. В скором времени там должна появиться "Новая опера Марии Максаковой".