"Никто с тобой не хочет": Седокова сходит с ума от воздержания

Певица Анна Седокова боится, что вскоре разучится целоваться. Артистка очень страдает, так как уже полтора месяца у нее нет мужчины.

Анна пожаловалась в своем микроблоге на затишье в личной жизни. Певица устала наблюдать, как другие влюбляются. Она тоже хочет найти того единственного, чтобы почувствовать себя счастливой.

"Все. Я больше не могу быть без парня. Я с ума схожу. Везде влюбленные пары. Везде. Даже в музыке, вот посмотрите эта тенденция? Никогда так не были популярны дуэты, а сейчас что ни песня, то вместе 😭😭😭. Вот уже как месяц я ни с кем не целовалась, а если еще и учесть, что тот мой последний поцелуй был с женщиной и добавить еще пару недель от того момента, как я рассталась. Это что получается? Я что уже почти полтора месяца без обниманий, а может и два??? (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала звезда в Instagram.

Артистка посетовала, мол, только сейчас поняла подруг, которые жаловались на долгое отсутствие романтических отношений. "У меня всегда кто-то есть. Был. Из одних отношений я стремительно перемешалась в другие, а сейчас что? Так вот она старость ? Или это та самая мудрость? И не нужно мне, пожалуйста, сейчас там злорадно улыбаться, хаха мол, доигралась. Никто с тобой не хочет. Хочет, то хочет. Я не хочу. Ни милы мне все и не хочется просто так..." – рассудила артистка.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 28 Июл 2018 в 3:01 PDT

Седокова предположила, что, вероятно, Вселенная учит ее воздержанности и необходимо направить высвобожденную энергию в более полезное русло. Однако переключиться на другие дела непросто. "Но что может быть лучше , чем гулять вместе, его объятья, безостановочные поцелуи, а потом секс всю ночь. И еда 🍝🥞🍕 И 🍾🍸🍸🥂🍷 И сериальчик, а потом опять секс. И спать обнявшись... Мои губы нецелованные уже как второй месяц, кажется, покрываются льдом . А что если я целоваться разлучилас ???" – написала артистка и добавила, что верит в "визуализацию желаний", поэтому просит себе нового парня.

Поклонники отметили в комментариях, что, будучи многодетной мамой, певице стоит обратить внимание на своих детей, а не переживать из-за отсутствия мужчины. У Анны Седоковой – трое детей: 13-летняя Алина, семилетняя Моника и годовалый сын Гектор. Отметим, что средний ребенок знаменитости проживает с отцом. Седокова может встречаться с наследницей только под присмотром специалистов.