У Седоковой случился нервный срыв прямо во время интервью

Анна Седокова призналась, что еще долго никто бы не знал о судебных разбирательствах с бывшим мужем Максимом Чернявским, который забрал у нее дочь Монику. Однако у певицы случился нервный срыв прямо во время интервью, и она поняла, что не может молчать о своем несчастье.

На протяжении девяти месяцев Анна Седокова молчала о том, что бывший муж Максим Чернявский забрал у нее дочь и подал в суд. По признанию певицы, все это время она жила в "каком-то аду".

"Мне было до безумия страшно! Люди уже не понимали, почему со мной все время нет Моники. Мне писали: "Ты бросила дочь! Ты отдала ее папе. Ты плохая мать..." А я не могла рассказать, что ситуация сложная, что так вышло. Хотя при этом мне хотелось кричать от боли! Было ощущение, что части твоего тела больше нет с тобой. Моника всегда была для меня абсолютным светом, любовью. Мне кажется, это самый нежный ребенок во Вселенной. И когда у тебя его забрали, а все вокруг еще кричат, что ты ужасная мать, – это страшно!" – отметила Седокова.

Ситуация изменилась, когда она внезапно проговорилась. "Однажды я давала интервью, и у меня случился нервный срыв – я проговорилась. Потом еще был шанс остановить это интервью, не дать ему хода. Но я поняла, что больше не могу сдерживать ту боль, которая во мне. Иначе просто сойду с ума", – цитирует популярную певицу "Телепрограмма".

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 11 Июл 2018 в 8:52 PDT

В результате обнародования проблемы дело сдвинулось с мертвой точки. По решению суда в течение учебного года Моника будет жить в Америке, а на каникулах Максим разрешит ей оставаться с матерью.

В заключение Седокова обратилась к людям, упрекающим ее за то, что она родила трех детей от разных мужчин. "В тот момент, когда у тебя появляется ребенок, все другое меркнет. Это настоящее чудо! И как можно это критиковать? Конечно, я отдаю себе отчет, что живу не по стандартной схеме. Пожалуйста, не надо меня в нее запихивать. Я никогда не смогу жить так, как все, уже поздно. Прошу: не судите меня за мой выбор. Он может быть ошибочным или нет, но он мой. И поверьте, расплачиваться за него я буду тоже исключительно сама", – заявила Анна.