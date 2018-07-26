Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены своего коллеги

Знаменитые участники КВН требуют наказать пьяного водителя на джипе, насмерть сбившего в Туапсе в июне супругу игрока команды "Иркутск–350" Егора Кирильчика Марию. Молодой человек боится, что виновник ДТП, бизнесмен Сергей Лебедев, уйдет от закона, поэтому опубликовал в соцсети пост с просьбой распространить информацию о нем.

Жену артиста сбили на пешеходном переходе на глазах у полуторагодовалой дочери, которая находилась на руках отца. Мария от полученных травм погибла на месте.

Коллегу решили поддержать в страшном горе Екатерина Варнава, Марина Федункив, Ольга Картункова, Иван Абрамов и другие звезды КВН. Они сообщили в Instagram подробности жуткого ДТП.

"Масса очевидцев, в том числе Егор, видели, что водитель был пьян, но результаты экспертиз признали, что он был трезв. Есть вероятность, что он вообще уйдет от ответственности или наказание будет минимальным", – написала в своем микроблоге Варнава. Он опубликовала видеозапись ЧП.

Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) 25 Июл 2018 в 12:42 PDT

Лебедев регулярно нарушал ПДД. Репутация в городе у него не лучшая, но мужчине всегда удавалось уйти от ответственности.

Как писали Dni.Ru, свидетели ДТП отметили: Кирильчик, поняв, что жена умерла, попытался наброситься на водителя с кулаками. Горожане сообщили, что Лебедев в тот же день лег на лечение в отделение неврологии.

Публикация от Егор Олегович Кирильчик (@kirilchik_egor_chik) 8 Ноя 2016 в 3:00 PST

Егор Кирильчик долгое время работал в КВН – писал тексты и выступал в составе команды "Иркутск–350". На Марии он женился в 2014 году. Последние несколько месяцев семья жила в Москве.