Звезду КВН отправили на 12 лет в тюрьму за донос

Капитана сборной КВН Таджикистана и независимого журналиста Хайрулло Мирсаидова приговорили к заключению в колонии строгого режима. 40-летнего мужчину обвиняют сразу по нескольким уголовным статьям.

Звезду КВН задержали в декабре 2017 года. Поводом стало то, что Мирсаидов написал открытое письмо экс-главе управления по делам молодежи Согдийской области, в котором обвинил его в коррупции.

В отношении него возбудили уголовное дело. "Он признан виновным по всем трем статьям обвинения: в присвоении или растрате госсредств, подделке документов и заведомо ложном доносе", – цитирует представителя пресс-службы суда РИА Новости. Мирсаидов свою вину признал частично, но обвинение по статье "Заведомо ложный донос" изначально отрицал.

Также он заявил, что не тратил в личных целях деньги, выделенные его клубу для участия в игре. Адвокаты Мирсаидова считают приговор несправедливым.

На вердикт капитану команды КВН отреагировали посольства США, Великобритании, Германии, Франции, а также представительство ЕС в Таджикистане. Они считают приговор слишком суровым. "Настоятельно призываем соответствующие органы власти в Таджикистане пересмотреть этот вердикт", – говорится в заявлении.

Ранее трагически оборвалась жизнь 33-летнего участника команды КВН "Пирамида" Аслана Алборова. Его тело было обнаружено в одном из коттеджей на базе отдыха "Порог неба" в горной полосе Ирафского района республики. Предполагается, что артист покончил с собой. Однако в его окружении утверждают, что видимых причин для этого у него не было.