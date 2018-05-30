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Шоу-бизнес

Плата за легкомыслие: Седокову назвали опасной для маленькой дочери

Анна Седокова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Анна Седокова на протяжении девяти месяцев борется за свою шестилетнюю дочь Монику, которую, согласно постановлению суда, у нее забрал бывший муж, бизнесмен Максим Чернявский. По словам стороны экс-супруга, артистка опасна для своей маленькой дочери.
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Недавно стало известно, что Максим Чернявский подал в суд на свою бывшую жену Анну Седокову. По словам самой артистки, ее хотят лишить родительских прав. А так как шестилетняя Моника родилась в Америке, именно на территории этой страны и происходило судебное разбирательство. Как передает сайт "Комсомольская правда", претензии Чернявского можно сформулировать так: "Она певица – много гастролирует, у меня больше времени заниматься ребенком". Кроме того, он заявил в суде, что артистка может забрать дочь в Россию и потом ее не вернуть.

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Седокова в отчаянии из-за потери дочери

 Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

Седокова призналась в интервью, что суд с бывшим мужем стал для нее полнейшей неожиданностью. "Я не понимаю, почему на меня подали в суд, зачем сказали, что я опасна. Уже девять месяцев я пытаюсь выживать, бороться, не падать духом. Изучаю законы, постоянно встречаюсь с адвокатами, трачу в Америке на них десятки тысяч долларов, работаю почти круглосуточно, чтобы эти деньги зарабатывать, преодолеваю тысячи километров туда и обратно. У нас никогда не было проблем с бывшим мужем, я сама ребенок разведенных родителей, и знаю эту боль. Я всегда была за общение дочери с папой, ничего не требовала и искренне считала нас с Максимом друзьями", – объяснила певица.

По словам Анны, в августе 2017 года без нее состоялось заседание суда, на котором бабушка Максима Чернявского свидетельствовала против певицы, а сам экс-супруг потребовал, чтобы Анна виделась с их дочкой только в присутствии надзирателя. Суд принял решение в пользу Чернявского.

"За несколько недель я должна предупредить и назвать время встречи. Потом надзиратель забирает ребенка у родственников мужа и приводит дочь ко мне. Надзиратель все время рядом, контролирует, чтобы мы с Моникой не говорили на русском – исключительно на английском. Записывает все, что мы делаем. Даже спит рядом, ходит вместе с нами в туалет", – в красках рассказала артистка.

Седокова не намерена сдаваться в борьбе за дочь, с которой она практически каждое утро общается с помощью скайпа. "Я сделаю все возможное, чтобы моя дочь была счастлива, чтобы она одинаково ощущала любовь и заботу и мамы, и папы. Ведь это главное. Не амбиции родителей и их родственников, а счастье детей", – заключила Седокова.

Отметим, что в свои 35 лет Анна является матерью троих детей. Помимо Моники, у нее есть 13-летняя дочь Алина от брака с футболистом Валентином Белькевичем и годовалый сын Гектор. Имени отца мальчика Седокова предпочитает не афишировать, однако известно, что с ним певица рассталась, но смогла сохранить человеческие отношения.

Интересно, что комментаторы довольно неоднозначно высказались о беде Анны. "Плата за легкомыслие", "Допрыгалась по койкам Анька", "Так и останется Чернявский холостяком под каблуком своей властной бабушки. А Седоковой рожать надо было по своему месту жительства, а не американок и американцев. А то и третий папка захочет сына отнять, не дай бог, в недалеком будущем", – прокомментировали интервью Седоковой пользователи Сети.

Автор: Наталья Аряева30 мая 2018, 10:34
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