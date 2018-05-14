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Седокова в отчаянии из-за потери дочери

Анна Седокова. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova
Экс-супруг пытается через суд лишить певицу Анну Седокову родительских прав. Бизнесмен Максим Чернявский увез их общую дочь, шестилетнюю Монику, в Америку. Теперь все заработанные средства исполнительница спускает на адвокатов.
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Певица наняла американских защитников. Однако юристы уверены, что шансы вернуть ребенка очень малы, так как малышка является гражданкой США. "Я бы, наверное, оценил как 30 на 70. 30%, что ребенка оставят с ней, 70% – что с ним, потому что она длительное время не обращалась в суд, когда ребенок остался с отцом", – сообщил эксперт.

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Анна Владимировна Седокова певица

Исполнительница не скрывает, что держится из последних сил. Чернявский настроен серьезно. Он устроил девочку в школу в Лос-Анджелесе и разрешает Седоковой видеться с ребенком по расписанию и под присмотром надзирателей.

Анна недоумевает, ведь после развода они дружили домами. Исполнительница по первому требованию позволяла видеться с ребенком и даже оставляла с бизнесменом своих дочерей Алину и Монику.

  

По слухам, Чернявского раздражает постоянная смена ухажеров Седоковой. Мол, она распутна, мужчин меняет как перчатки, вот и третьего ребенка, сына Гектора, родила не пойми от кого. "Я абсолютно не понимаю те позиции, что нужно сейчас ухватить какого-то мужика, жить с ним, держаться. Плохенький, но твой", – оправдалась Анна перед журналистами программы "Ты не поверишь!" на НТВ.

Как писали Dni.Ru Анна теперь может видеться с ребенком исключительно в присутствии адвоката, а общаться – только на английском языке. Ребенок не очень хорошо понимает его и не может разобраться, почему мама стала так странно себя вести.

"Когда мы разговариваем, словно общаемся на языке немых. Показываем друг другу сердечки, какие-то жесты, пытаясь сказать, что думаем на самом деле", – призналась певица.

Автор: Руслана Алексеева14 мая 2018, 10:54
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