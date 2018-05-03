Дочь Глаголевой поразила болезненной худобой
"Мать 2 детей… Бесит слегка", – подписала супруга хоккеиста Александра Овечкина свой пост. На кадрах Мария загорает в купальнике на пляже. При этом видно, как выделяются ее тазовые кости, плотно обтянутые кожей.
Отметим, что средняя дочь Веры Глаголевой воспитывает сыновей Кирилла и Мирона. Действительно, для женщины, родившей двоих детей, она выглядит слишком худой, даже изможденной.
"Мои подписчики переживают, что ты не ешь", – говорит Шубская в следующем мини-видео, снимая сестру за трапезой. Мария при этом улыбается, смотря в камеру. Стол уставлен различными яствами, – судя по всему, девушки ужинают.
Мария Нахапетова родилась 28 июня 1980 года в Москве. Дочь Родиона Нахапетова и Веры Глаголевой. Художница, занималась оформлением книг, пишет картины, в основном работает в анималистическом жанре. Ее портреты животных пользуются большой популярностью. Мария снимается в кино.
Напомним, Вера Глаголева умерла 16 августа прошлого года в Германии, куда приехала на плановое обследование. Несколько лет знаменитость боролась с онкологическим заболеванием. 19 августа звезду похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
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