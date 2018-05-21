Уезжающая Пугачева поставила на место зарвавшегося Киркорова

Журналисты подкараулили Аллу Пугачеву, спешащую на поезд. Работники СМИ задали Примадонне волнующий общественность вопрос.

Репортеры передачи "Ты не поверишь!" поймали Аллу Пугачеву на Ленинградском вокзале. 69-летняя Примадонна, облаченная в модные джинсы, свободный свитшот и черную бейсболку, с солнцезащитными очками на лице шла вдоль путей, когда журналисты стали задавать ей кучу вопросов.

Так, журналист поинтересовался, как Алла восприняла нашумевший хит своего бывшего мужа Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий", в котором тот вдоволь посмеялся над всеми современными трендами. Пугачева помолчала, прежде чем ответить. "Ну, не знаю. Для короля эстрады – не очень. Для короля тусовки – хорошо", – сдержанно высказалась Примадонна.

Сам Филипп Киркоров довольно самоуверенно отреагировал на вопрос журналистки о том, не боится ли он, что старшая публика обидится на него из-за содержания ролика. "Ой, ой, ой, ой. На обиженных воду возят, это раз. Во-вторых, я иронизирую над некими пороками нашей современной молодежи. Те, кто меня не любит, пытаются докопаться до каждого моего шага, найдут повод, даже если на меня сверху упадет кирпич. Они все равно сделают меня виноватым", – без ложной скромности заявил Киркоров.

Говорят, в отместку бывшему мужу Алла Пугачева снялась в клипе своего стилиста Алишера, причем совершенно бесплатно. Участница съемок Лилия Абрамова оказалась в совершеннейшем восторге от работы с Примадонной. "Годы не властны над ней!!!! Героиня нашего времени! Человек который достигнув самых наивысочайших высот, осталась абсолютно земной, внимательной и доброй) Здоровья и долгих лет жизни ❤️ Алла Борисовна изменила нам весь сценарий😅короче, ждите клип Алишера ❤️(орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – заявила актриса на своей страничке в соцсети.