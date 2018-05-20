"Полутруп и моральные покойники": Пугачевой плюнули в душу после праздика

Скандальный блогер Лена Миро жестко высказалась по поводу праздничного концерта, который в честь своего дня рождения устроила в Санкт-Петербурге королева российской эстрады Алла Пугачева. Досталось не только самой Примадонне, но и ее гостям.

Алла Пугачева по праву занимает место на самой вершине отечественной эстрады. Доказательством преданной любви россиян к талантам артистки служит не стихающий интерес к ее персоне. Певицу часто просят почтить своим присутствием самые разные мероприятия. Впрочем, находятся и недовольные таким положением.

В число жестких критиков Аллы Пугачевой вошла блогер Лена Миро, которая в привычной для нее жесткой манере прокомментировала очередной концерт Примадонны в Санкт-Петербурге. Тогда певица вышла на сцену не просто так, а чтобы отметить свой день рождения. Многим представителя отечественного шоу-бизнеса посчастливилось оказаться в тот день в зрительном зале.

"Вы знаете, что это все мне напомнило? Бал у Воланда из Мастера и Маргариты. Безумие какое-то, где полутруп развлекает моральных покойников (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – жестко высказалась Лена Миро по поводу прошедшего праздника.

Публикация от Лена Миро (@lenamyro) 19 Май 2018 в 5:01 PDT

От ее острой критики досталось не только самой народной артистке СССР, но и гостям. "Какая же гадость вся эта российская эстрада и ее предводитель. Падшие люди, считающие себя повелителями толпы. Морально разложившиеся уроды, которые каким-то дьявольским образом захватили эстраду", – возмутилась блогер.

Она припомнила, что около десяти лет назад Алла Пугачева заявляла о своем уходе со сцены, после чего устроила прощальный гастрольный тур. "А потом еще один. И еще", – рассказала Лена Миро. Она уверена, что Пугачева никогда не уйдет со сцены.