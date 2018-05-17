Красавцы зацеловали бабушку Пугачеву на тайной вечеринке

Примадонна российской сцены впервые за долгое время дала сольный концерт в Санкт-Петербурге. Алла Пугачева 16 мая выступила в Михайловском замке на ежегодном закрытом торжественном приеме в честь старта VIII Петербургского международного юридического форума.

Уже через пару композиций артистка раскачала солидный зал – гости с удовольствием подпевали ей. Певица тоже была в ударе: много общалась с публикой и была в голосе.

"Я вам честно скажу, что эти песни я редко пою, у меня уже новая программа. Я ее всю жизнь собираю. Вряд ли вам новая программа нужна, но я попробую на 70 лет что-то спеть. А что, бабушку никто уже не обидит – будут все сидеть и хлопать. Вы знаете, почему вы меня любите? Потому что я вас люблю", – приводит слова Пугачевой сайт "Комсомольская правда".

"Что приятно – пусть другой, но голос возвращается!" – констатировала Алла Борисовна. И каждой песней это доказывала. "Миллион алых роз", "Зона", "Свеча горела на столе", "Любовь, похожая на сон" – Примадонна исполнила десять своих хитов.

На композиции "Пригласите даму танцевать" Пугачева жестами подзывала из толпы симпатичных мужчин. Они с удовольствием забирались на сцену, целовали ей руки и кружили в танце.

Напомним, что легенда отечественной эстрады ушла с большой сцены, о чем сообщила еще в 2009 году. Активно гастролировать не позволяет здоровье: врачи запретили волноваться и нервничать. Кроме того, после нескольких операций голос уже не может выражать те чувства, которые ей бы хотелось.