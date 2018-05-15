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Цымбалюк-Романовская до полусмерти избила народную артистку на "Пусть говорят"

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: пресс-служба Первого канала
У бывшей жены Джигарханяна от ярости пошла пена изо рта. Она разнесла студию программы.

Продолжение: Охрана Первого канала оттащила бьющуюся в припадке Цымбалюк-Романовскую
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Страшным скандалом и мордобоем окончилась съемка очередного выпуска программы "Пусть говорят", где продолжается обсасывание темы скандального развода Армена Джигарханяна и киевской домработницы Виталины Цымбалюк-Романовской. То, что устроила молодая пианистка, как ее теперь называют, в студии Первого канала, удивило даже циничных сотрудников программы. Подробностями с Dni.Ru поделился редактор передачи.

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Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

"Накануне в театре Джигарханяна мы снимали сюжет и были поражены тем, как плохо выглядит артист, – рассказал работник "Пусть говорят". – Армен Борисович с трудом ноги передвигает. Еле-еле ползает. Из машины выколупывали его два часа, как грецкий орех из скорлупы. Городил такое, что просто ах! В коридоре его ждали стримеры (журналисты, без помощи оператора ведущие телетрансляцию. – Прим. ред.) – мол, почему Цымбалюк-Романовская еще не сидит в тюрьме. А Джигарханян стал плакать: верните мне ее, мне без нее плохо. Короче, там происходит что-то несусветное!"

"Когда эту шокирующую запись показали в студии "Пусть говорят", Цымбалюк-Романовская заорала, что, мол, вот до чего довели великого артиста без нее, а с ней он-де был огурцом, – продолжил собеседник. – Присутствовавшая на съемке народная артистка России Тамара Семина возразила: "В ЗАГС с Вами он шел из больничной палаты, может, Вы его до такого состояния и довели". Господи, что тут началось! Цымбалюк-Романовская подлетела к 79-летней актрисе и ударила ее. Зал закричал от ужаса. За избиваемую Семену вступилась Маргарита Черес (первая уволенная Цымбалюк-Романовской работница театра Джигарханяна, костюмер с 20-летним стажем. – Прим. ред.). Виталина прямо по белым диванам в студии бросилась бежать. Накинулась на Черес, стала ее избивать, орала: "Чтоб ты заткнула свой беззубый рот!" Словом, ад..."

Как говорят очевидцы, у Цымбалюк-Романовской капала слюна изо рта и даже выступила пена. То, что она устроила в студии, ужаснуло всех присутствовавших. "Контракт на выпуски с ней подписан до сентября, но мы не знаем, что делать. Люди отказываются даже за деньги не только сниматься с ней в программе, но и находиться в одной студии. Мне кажется, она обезумела от безнаказанности", – заключил сотрудник "Пусть говорят".

Автор: Иван Губкин15 мая 2018, 11:48
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Как живет Виталина после разрыва с Арменом Джигарханяном

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