Маленький сын Анны Седоковой попал в реанимацию

Певица и многодетная мать рассказала об угрозе жизни своего младшенького. Гектор попал в реанимацию, когда появился на свет.

Сыну Седоковой 8 апреля исполнился годик. Она поделилась на своей страничке в Instagram архивным фото с именинником, где ему всего десять дней, а также поведала историю о том, как Гектор появился на свет. Оказалось, что малыш мог погибнуть, если бы не грамотное и своевременное решение врачей.

"Когда ты появился в моей жизни, доктор унес тебя и сказал, что ты должен полежать в реанимации. Слишком быстро билось сердце. Мы все так переживали..." – цитирует Анну Седокову Teleprogramma.pro. Певица призналась, что и она, и ее дочки по очереди дежурили у палаты, чтобы не пропустить момент, когда Гектор откроет глаза. В реанимации мальчик пробыл недолго. Уже через пять дней Седокова забрала сына домой.

Певица отметила, что Гектор уже все понимает и учится делать первые шаги. По словам звезды, с появлением малыша ее жизнь изменилась. К поздравлениям в адрес именинника присоединились поклонники Анны, отметив, что малыш растет очень красивым.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 8 Апр 2018 в 4:45 PDT

Отметим, что Гектор уже стал телезвездой. Вместе со знаменитой мамой и старшей сестрой Алиной малыш снялся в проекте "Вокруг света во время декрета". К слову, Седокова часто публикует фото и видео с сыном в своем микроблоге.