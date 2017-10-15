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Седокова отказалась от ребенка

Анна Седокова. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova
После того, как Анна Седокова на своей странице в Instagram выложила фотографию с солистом группы MBAND Анатолием Цоем и маленьким ребенком, по Сети поползли слухи о ее личной жизни. Артистка решила внести ясность в происходящее.
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"Так.Давайте поставим точку. Раз и навсегда. У меня и Анатолия Цоя нет совместного ребенка", – подчеркнула Анна Седокова. "На фото не Гектор, а чудесный малыш из Астаны, мало того, там указанно, что это фотошоп и его сделали наши любимые фан группы", – объяснила она происхождение снимка.

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"Я с огромным трепетом отношусь к фанатам Толика, я вас очень-очень люблю. ❤️Но нас с Анатолием связывает исключительно крепкая дружба и огромное уважение к таланту друг друга", – добавила она. Некоторые подписчики оказались разочарованы правдой, другие заметили, что лишь получили подтверждение того, что и так знали.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

"Девочки, мы уже большие нам 6 месяцев. 🎂 Когда дома что-то делаю на кухне, наш джентельмен сидеть в коляске отказывается. Покупаем стульчик? Какой вы порекомендуете? Какая марка самая крутая? А ходунки? Вы с какого возраста пользоваться стали? Нам срочно нужны ваши советы. ❤️", – провокационно подписала тогда снимок артистка.

Впрочем, ее преданные подписчики должны были легко распознать иронию. Ведь похожим образом она подписала другой снимок, возникший при помощи мастерства фотомонтажа – "свадебное фото" с Анатолием Цоем. "Проводила дочь в школу, теперь есть минут 35 свободных утром. Дай думаю замуж схожу ! 👰🏻🙍🏻‍♂️ Я вас обожаюююююю 🔥🔥🔥", – написала тогда Седокова.

Автор: Геннадий Куприянов15 октября 2017, 18:03
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