Седокова перестала показывать сына и рассказала о его болезни
Накануне, 16 ноября, Анна Седокова выступила в одном из столичных заведений с презентацией своего нового альбома "На воле". Популярная исполнительница вышла к зрителям в наряде, подчеркивающем все достоинства фигуры, и исполнила новые песни и проверенные временем композиции. После выступления Седокова поговорила с представителями СМИ.
Так, сексапильная исполнительница сообщила, что в самом скором времени улетает в Берлин, где возьмет эксклюзивное интервью у известного голливудского актера Хью Джекмана. Седокова отметила, что будет задавать каверзные вопросы. "А как же. Я тоже журналист и знаю, что нужно спрашивать. Главное – задать не один вопрос и все, еще важно не обидеть человека", – отметила артистка.
А еще Анна призналась, что выросла на песнях Александра Розенбаума, и назвала себя исполнительницей шансона нового образца. Более того, певица набралась смелости исполнять композиции собственного сочинения.
"Я долго боялась петь свои песни, открывать душу. Я считала себя некрасивой, нерешительной. Но теперь я готова петь не только о любви, но и о сексе", – заявила Седокова.
Зашла речь и о личной жизни. Артистка, которая на своей официальной страничке в социальной сети Instagram с завидной регулярностью публиковала фотографии своего маленького сына Гектора, а теперь перестала это делать, сообщила, что у мальчика проблемы со здоровьем.
"Сын сейчас дома. Он немного приболел. Он моя главная победа в 2017 году. Но знаете, воспитывать мальчика намного сложнее, чем девочек. С ним нужно по-другому", – цитирует Анну Седокову сайт "Комсомольская правда". Певица отметила, что ее часто обвиняют в наивности, но она решила, что это лучше, чем быть злой, склочной бабой.
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