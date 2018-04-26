Знаменитый 28-летний музыкант покончил с собой

Родственники шведского диджея Тима Берглинга, известного под псевдонимом Avicii, раскрыли истинную причину его смерти. Музыкант покончил с собой. В его предсмертном письме сказано, что он "не мог так продолжать".

Семья Берглинга объяснила журналистам поступок диджея. По словам родственников, Тим был "искателем, хрупкой артистической душой, ищущей ответы на экзистенциальные вопросы". А когда он перестал гастролировать, то пытался обрести душевное равновесие, чтобы быть счастливым и заниматься музыкой.

"Я говорил, что я умру. Я говорил это так много раз. И я не хотел слышать, что должен получать удовольствие от мысли отыграть еще один концерт", – напоминает британское издание The Sun слова диджея из посвященного ему документального фильма.

Тим Берглинг скончался 20 апреля в городе Маскат в Омане, где он навещал друзей. Последние несколько лет музыкант имел проблемы с алкоголем. После известия о его смерти предполагалось, что причиной стал панкреатит – хотя ранее диджей заявлял, что бросил пить.

Сообщения о смерти артиста шокировали многих в Швеции. Соболезнования выразили не только известные в стране музыканты и политики, но и шведский принц Карл Филип и его супруга принцесса София, а также премьер-министр Швеции Стефан Левен. Были у него поклонники и в России – полное скорби сообщение опубликовал Филипп Киркоров.

Берглинг родился в 1989 году. Он прославился в 2010-м благодаря синглам "My Feelings for You", "Seek Bromance", "Blessed" и "Levels". По данным журнала Forbes, в 2013 году музыкант входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира.