Медики пригрозили Набутову отрезать пальцы

Известный ведущий Кирилл Набутов признался в проблемах со здоровьем. Популярный комментатор рассказал, как медики его напугали, пообещав отрезать "пальчики".

В субботу, 3 марта, в новом выпуске еженедельного телевизионного журнала "Однажды…" появился телеведущий и комментатор Кирилл Набутов. Он – один из самых узнаваемых голосов спортивного телевидения России. И тем не менее Кирилл признался, что уже не сможет дорасти до уровня мастерства своего знаменитого отца в том же жанре.

Набутов рассказал и о личной жизни. Так, телеведущий признался в проблемах со здоровьем. Он не стал скрывать, что обращался за квалифицированной медицинской помощью. "Я испугался, потому что, когда тебе говорят: "Приходи через года три, мы тебе отрежем пальчики", ты пугаешься, когда тебе говорят это врачи и объясняют почему. Гангрена – это же болезнь курильщиков. Вот сразу, когда я бросил курить, я вдруг почувствовал, что все болит, туда-сюда", – рассказал Кирилл Набутов.

Так, у комментатора обнаружились проблемы с сердцем. Он даже проходил специальное обследование. "Просто мне очень нужно было попасть в руки академика Амирана Ревишвили, здесь, в Москве, он директор института Вишневского. Я долго, в общем, ждал, когда он освободится. Он там считается светилом. Ну, в общем, он меня спас. Потому что он сказал: "У тебя ситуация серьезная. Только процентов двадцать я могу гарантировать излечения". И больно было жутко, потому что вот здесь вот... Я как раз летом подраскачанный был, грудные мышцы были побольше. И подходит девушка. Тебя привязывают, чтобы ты во сне не дернулся, потому что если ты дернешься... Ты весь в катетерах, что-то выскочит. Что с тобой делать? Ты помрешь же сразу", – поведал популярный телеведущий.