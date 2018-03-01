Волочковой запретили публично обнажаться из-за алкоголя

Катрин Форс – одна из самых известных в Москве специалистов по решению женских проблем и нейропрограммированию. Звезды обращаются к ней за советами и в итоге становятся счастливее, богаче. Вот и Анастасии Волочковой Катрин искренне захотела помочь.



"Гармония в личной жизни Анастасии наступит, когда она прекратит выставлять ее на всеобщее обозрение, трясти грязным бельем, ведь люди от этого отворачиваются, – рассказала Dni.Ru Форс. – Ведь счастье, как известно, любит тишину. И нужно наслаждаться им наедине с любимым человеком. Вокруг очень много завистников и недоброжелателей, которые не прощают успеха и истощают энергию этой публичной женщины".

"Рассказывая интимные подробности своей насыщенной жизни, показывая откровенные фотографии, Анастасия ослабляет себя, становится более уязвимой. А с ее ранимой душой и повышенной чувствительностью делать это категорически запрещено. К тому же на Волочкову смотрит дочь, и все это может разрушать психику ребенка, негативно сказываться на ее отношении к миру", – считает Катрин.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Фев 22, 2018 в 9:47 PST

"Для гармонизации личного пространства я бы посоветовала Насте перестать раздеваться на людях, – советует ей Форс. – Во-первых, в женщине должна быть загадка. Во-вторых, одежда – своего рода защитный кокон, который может уберечь от негативной энергии посторонних людей. Ни в коем случае нельзя оголяться публично, как это часто, судя по фото, делает Настя. Это наносит мощный урон энергетике. После просмотра подобных интимных фото миллионами людей Настя будет чувствовать упадок сил, станет раздражительной и печальной. А в таком состоянии люди обычно начинают больше есть и употреблять алкоголь, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту внутри. Посмотрите на других звезд, с которыми случились подобные неприятности: антидепрессанты, спиртное, лишний вес и глубочайшая депрессия".

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Фев 19, 2018 в 12:00 PST

Катрин уверена: если Волочкова будет следовать ее советам, то скоро обретет покой и комфорт в душе. "Настя – очень светлый, щедрый, добрый и позитивный человек. Ей просто надо немного подкорректировать свое вызывающее поведение, снизить градус эпатажа, и тогда все будет отлично, – считает специалист. – Но главное, надо поменять окружение. Любовники, которых она себе выбирает, ей категорически не подходят. Балерине нужен серьезный, скромный мужчина, который станет покровителем и будет уравновешивать ее непостоянную творческую натуру".

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Фев 24, 2018 в 12:12 PST

Дала Форс и еще один совет эпатажной балерине: "Важно научиться заканчивать отношения с бывшими мирно, без взаимных претензий. Прошла любовь – значит, кармически вы исполнили все обязательства друг перед другом. Если же вы расстаетесь на волне оскорблений и личных трагедий, ждите повторение истории со следующим спутником жизни. И так до тех пор, пока не решите задачу своей души. Умение расставаться с легкой душой – признак высоких отношений и осознанности. А еще во время развода просто необходимо вернуть друг другу все клятвы и обеты, данные при вступлении в брак!"