Голая Волочкова трясется под кустом после прилюдной драки

Балерина в шоке от грязи. Ей срочно надо было очиститься от скверны.



О дуэте Елены и Татьяны Зайцевых впервые заговорили с подачи Филиппа Киркорова в 1991 году. А в 1997-м они уже получили гремевшую тогда премию "Овация" за видеоклип "Сумасшедший снег". Но потом появились другие герои, а сестрички, как писали, занялись ресторанным бизнесом и уехали из России.

И вот вдруг они снова воскресли. В программе Первого канала "На самом деле" давно не трясли нафталином, поэтому, видимо, и позвали "Сестер Зайцевых". Экспертом пригласили Настю Волочкову. Но балерина даже и подумать не могла, чем обернется ее появление в студии. "Все было хорошо, пока они не полезли в драку. Слава богу, не со мной, хотя хотели. Под удар попал Константин... Адвокат. И ему в лицо был выплеснут стакан воды, который я же этим сестрам преподнесла, думая, что они хотят попить. Это был трэш. Нет слов. В эфире все увидите", – сказала Настя.

Помощник Волочковой рассказала Dni.Ru, что балерина едва не попала под удар, но смогла увернуться. "В студии творилось бог весть что, все кричали, орали, визжали, плевались, махали руками – словом, ад!" – говорит она.

После всего пережитого Анастасия решила, что ей срочно надо очиститься. Она скинула исподнее и в чем мать родила бросилась в прорубь под кустом своего загородного дома. "В этой купели мне нужно отмыться от той съемки, в которой я сегодня поучаствовала. Мне вода – подмога!" – пояснила трясущаяся от мороза, но сильная духом Настя.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Фев 19, 2018 в 12:00 PST

Поклонники сошлись во мнении, что эта прилюдная драка была всем участникам выгодна. Сестры Зайцевы напомнили, что еще живы, Волочкова лишний раз смогла показать свои телеса, Первый канал поимеет хорошие рейтинги и, как следствие, большие рекламные барыши.