За травлю Волочковой заплатили несколько миллионов

Недруги щедро оплатили травлю балерины. И вовлекают в свои интриги все новых людей.

На страницу Анастасии Волочковой в социальной сети Instagram подписаны 745 тысяч пользователей. Более восьми тысяч записей оставила балерина за годы пользования ресурсом, представая перед поклонниками на сцене и в бане, с ярким макияжем и неузнаваемая, на шпагате и голая. Каждая публикация вызывала шквал комментариев. Настю благодарили, в нее метали камни, называли великой балериной и развратной алкоголичкой.

Но только сейчас стало известно, кто и зачем пишет негативные отзывы на странице Волочковой. "Мы попросили специалистов по SMM и компьютерщиков проследить, откуда идут запросы, кто скрывается за никами, и узнали интересные вещи, – рассказала ее помощница. – Один и тот же человек создает несколько так называемых нулевых (не содержащих информации. – Прим. ред.) аккаунтов с единственной целью – оставлять под каждым постом Насти негативный комментарий. Людям за это прилично платят".

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Фев 9, 2018 в 1:05 PST

Одна из интернет-пользовательниц рассказала, что ее пытались "завербовать" для травли Волочковой. "Мне обещали по девять рублей за каждый камень в огород Насти. Я на подлость не пошла, отказалась. Организаторы этой войны не жалеют миллионов, чтобы смешать ни в чем неповинного человека с грязью, опорочить и уничтожить", – отметила девушка.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Фев 10, 2018 в 11:39 PST

Подобное в жизни Волочковой было в 2003 году, когда ее уволили из труппы Большого театра. Формальный повод состоял в том, что балерина не соответствует требованиям физической формы и ей невозможно подобрать партнера. Настя пыталась оправдываться, но пресса подняла такую волну, что, говорят, из-за потока клеветы и грязи артистка едва не наложила на себя руки.