Любовник снял сальную Волочкову без волос

Недавно Анастасия Волочкова выступила на благотворительном концерте. Ее возлюбленный Михаил Лагин снял видео, на котором балерина прикалывает к голове шиньон.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анастасия Волочкова сообщила, что выступила на благотворительном концерте, в котором приняли участие различные юношеские коллективы, а также группа ее дочери Ариадны. "Мои дорогие! Спасибо зрителям нашим сегодня! 1000 человек! Это был мой вам подарок. А вы так щедро наградили меня овациями и цветами! 🌺 Коллектив "Аплодисменты" из Дяк Стимул просто молодцы!" – написала балерина.

В Сети появилось видео, на котором запечатлены приготовления Волочковой и ее дочери к концерту. Примечательно, что ролик снял возлюбленный Анастасии Михаил Лагин. На видео избранник скандально известной балерины по-приятельски общается с ее наследницей, зато к самой Волочковой обращается на вы.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Фев 18, 2018 в 8:22 PST

Пока одни зрители в социальных сетях обсуждают это обстоятельство, делясь подозрениями, мол, а действительно ли между Анастасией и Михаилом роман, другие пользователи интернета обратили внимание на ту часть ролика, где балерина прикладывает к голове шиньон.

"Фу... ну и сальные волосы((( (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "а голову перед выступлением помыть не судьба???", "Ну и сальник(", "Настя вообще голову моит когда нить???", "Волочкова без шиньена как без волос...", "Да она и реально без волос! Че это у нее за три пера в два ряда???" – высказались пользователи Сети.