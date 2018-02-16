Волочкову прорвало после скандала с дочкой и любовником

Анастасия Волочкова обратилась к злопыхателям. Причем выражения скандально известная балерина не выбирала.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анастасия Волочкова опубликовала фотографию, на которой позирует вместе с матерью Тамарой Волочковой. Артистка дала понять всем ненавистникам, что все у нее хорошо в отношениях с родительницей.

"Как здорово – любить и быть любимыми! Просто этого не понимают мерзкие недолюбленные тетки, изрыгающие свою желчь и зависть на страничках успешных людей, проявляя свою ущербность, нищебродство, невежество и убогость", – написала Анастасия.

Волочкова заявила, что с юмором относится к критике и прочим негативным отзывам, которые, кстати, она назвала поносом. "Посмотрите на рожи этих "писателей"..😂😝, на их закрытые и нулевые аккаунты, на их фото..😂 И все сразу станет понятным..😂 И эти моральные уроды мне советы дают: как мне танцевать,😂 как выглядеть, как одеваться, в кого влюбляться, что делать и чего не делать, с кем спать, чем заниматься.😂 Ну бред сивой кобылы. 😂 И ведь пасутся тут сворой целой.😂 Это же ржака до слез!😂 " – констатировала балерина.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Фев 16, 2018 в 7:37 PST

Анастасия поделилась с подписчиками мыслью, почему хейтеры ей пишут. "У многих это от ***(отсутствия сексуальной близости – Прим. ред.) 😂 И их можно только пожалеть. А злые и мерзкие не могут быть привлекательными. И пережить не могут, что они вообще никому не интересны", – заключила Волочкова.

В завершение своей речи балерина призвала быть всех добрее: "Осуждать и обсуждать – это просто. А вот создать что-то совершенное, особенное, стать известным, заслужить признание и любовь, сохранить НЕЗАВИСИМОСТЬ И СВОБОДУ, трудиться, не жалея сил – это уже ПУТЬ!.. Который проходить – удел только сильных! Порадуйтесь, если можете, за меня.🌺 Счастья и вам!"

Отметим, что резкие слова Анастасии многим подписчикам не пришлись по душе. "Боже мой! Это Волочкова!? Так низко опускаться публичной личности. Постеснялись бы своих близких и друзей. Даже подросток себе такого не позволит. Отписываюсь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Господи! Какой слоган! И эта дама себя считает элитой нашего общества?.... торговки картошкой на рынке и то не все в таком ключе свои мысли излагают... видимо те подписчики, о которых "великая балерина" здесь говорит, во многом правы.... очень разочарована.....", "Фуууу. отписываюсь. Что ни пост, все оскорбления. Вы ,наверное, специально это пишите, чтобы вас обраткой облили. Или ,неужели ,на хорошие комменты после таких постов расчитываете. Странная...." – высказались подписчики.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Фев 14, 2018 в 12:28 PST

Отметим, что Анастасия Волочкова написала этот пост вскоре после скандала, который разразился, когда балерина опубликовала фотографию, на которой запечатлена ее 12-летнюю дочь Ариадна сидящей на шее у возлюбленного артистки. Пользователи Сети в штыки восприняли этот снимок, поделившись своим беспокойством и даже откровенной тревогой относительно дочери и любовника Анастасии.