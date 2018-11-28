Перед родами Порошина уехала из России

Мария Порошина скоро родит пятого ребенка. Перед этим актриса решила сменить привычную обстановку и уехала из страны.

Об отъезде Марии Порошиной из Москвы стало известно, когда актриса на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовала фотографию, сделанную явно не в столице. "Вечерело", – коротко написала Мария возле фотографии, на которой запечатлела сумерки, обступившие дом с бассейном и пальмы по бокам.

Многочисленные поклонники немедленно заинтересовались, куда же уехала Порошина. "На Грецию похоже.... Может и Кипр с Испанией... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как в фильме, прям..", "Моя любимая актриса, счастья вам! Обожаю!", "Как красиво", "О, а в окне Мария Михайловна!)) за животик держиться 😉 красивая, как всегда!", "Испания", – высказали свои предположения фанаты.

Ранее в интервью мать Марии Порошиной, артистка музыкального театра Наталья Красноярская, призналась, что не знает, кто является отцом пятого ребенка ее наследницы. Она лишь отметила, что он живет за границей, однако о том, чтобы Порошиной покинуть Россию, речи не идет. Исходя из этой информации, можно предположить, что Мария находится в доме своего возлюбленного.

Актриса предпочитает не афишировать имени любимого мужчины. В недавнем интервью Порошина призналась, что ей тяжело жить без мужской поддержки. "Мечты не всегда совпадают с реальностью, я отдаю себе в этом отчет. Пока нужно пережить кризисный период. Начинать новую жизнь непросто, я не чувствую радости или облегчения, но уверена, что все сделала правильно", – поделилась Порошина.

Напомним, летом стала сенсацией новость, что Мария Порошина развелась с актером Ильей Древновым после почти 17 лет брака.