Известный актер откровенно о романе с беременной Порошиной

Актер Ярослав Бойко прокомментировал слухи о том, что у него роман с актрисой Марией Порошиной, которая ждет пятого ребенка. Артист признался, что у них хорошие отношения.

Ярослав Бойко и Мария Порошина сыграли супружескую пару в сериале "Всегда говори "всегда", который вышел на экраны в 2003 году. Их тандем оказался настолько гармоничным, что поклонники до сих пор убеждены, будто и в жизни Бойко и Порошина – пара.

Когда стало известно, что Мария ждет пятого ребенка, при этом оформив развод с мужем, актером Ильей Древновым, стала муссироваться информация, что отцом будущего малыша является Ярослав. И никого не смутило, что у артиста есть жена и двое детей.

Бойко не стал бегать от журналистов и прокомментировал эти данные. "Я к этим слухам отношусь спокойно. Привык, ведь это длится уже 15 лет. Или вот могут выставить случайную фотографию меня с буфетчицей и ее сыном, а подписать, что это я с женой и сыном. Ну это повод поржать, что мы и делаем", – цитирует актера Woman`s Day.

Отметим, что Порошина в последнее время редко дает интервью. Об отце ее пятого ребенка популярная актриса предпочитает не распространяться. В недавнем разговоре с журналистами она призналась, что сейчас главное – ребенок. Мечта Марии – снова выйти замуж и жить полноценной семейной жизнью.

Актриса отметила, что не может жить в одиночестве, ей необходима мужская поддержка. "Мечты не всегда совпадают с реальностью, я отдаю себе в этом отчет. Пока нужно пережить кризисный период. Начинать новую жизнь непросто, я не чувствую радости или облегчения, но уверена, что все сделала правильно", – заявила Порошина.

