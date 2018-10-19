Беременная пятым ребенком Порошина показала выпирающий живот

Актриса Мария Порошина скоро родит пятого ребенка. А сейчас артистка продемонстрировала сильно округлившийся живот.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Мария Порошина опубликовала свежее видео, на котором запечатлена прогуливающейся по осеннему лесу. 44-летняя актриса продемонстрировала солнечный денек и обилие разноцветных листьев. В конце ролика в кадре появилась и сама Мария. Актриса, облаченная в брюки и легкую куртку, улыбалась на камеру и что-то говорила.

Несмотря на закрытую одежду, на видео у Порошиной внушительный живот отчетливо просматривается. А еще очевидно, что актриса сияет от счастья. Многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах беременной артистке, отметив ее цветущий вид.

"Красавица", "Привет, прекрасная пора, прекрасная дама, идиллия с природой, супер Мария, удачи Вам во всем...", "Мария, вы замечательная актриса!", "Очей очарование!", "Потрясающая. Вы такая классная и крутая", "сколько уже смотрю Вас, и все удивляюсь насколько же можно быть бесконечно долго красивой😍💐 Солнечная, чудесная, талантливая и такая безумно притягательная)))))) Счастья Вам столько, сколько Вы дарите нам – Вашим зрителям и поклонникам💛 И огромного счастья Вашим дорогим и близким,чтобы лишний раз радовать Вас и поднимать настроение (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассыпались в комплиментах фанаты.

Ранее в откровенном интервью оформившая развод Порошина призналась, что сейчас для нее самое главное – ребенок. Ее мечта – снова выйти замуж и жить полноценной семейной жизнью. Актриса отметила, что она не может жить в одиночестве, ей необходима мужская поддержка. "Но мечты не всегда совпадают с реальностью, я отдаю себе в этом отчет. Пока нужно пережить кризисный период. Начинать новую жизнь непросто, я не чувствую радости или облегчения. Но уверена, что все сделала правильно", – убеждена Порошина.