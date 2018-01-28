Исхудавшая Бузова шокировала впадинами на лице

Начинающая певица и ведущая "Дома-2" Ольга Бузова поделилась очередным снимком. Внешний вид исполнительницы обеспокоил ее поклонников.

Необычная фотография появилась в социальной сети Instagram. Бузова предстала перед пользователями Сети в нежно-голубом костюме.

Но привлекло внимание фанатов именно лицо певицы. Многие сочли, что с ее скулами что-то не так. "Все хорошо. Но лицо.. Скулы и впалые щеки. Губы. Как Джексон (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим.ред.)", – ужаснулся один из пользователей. "Когда такой перебор со скулами...лицо становиться мужским", – отметил другой. "Что со скулами?Кошмар какой-то", – забеспокоился третий.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 27, 2018 at 12:42 PST

Один из комментаторов заявил, что впадины на щеках являются признаками наркотической зависимости. Однако были и те, кто встал на защиту Бузовой. "Это мейкап, БУЗОВА красотка держать люблю!" – объясняет фанат исполнительницы.

Напомним, что внешний вид начинающей певицы часто становится предметом обсуждения. Например, из-за одного из анонсов передачи "Дом-2" разразился настоящий скандал.

Зрители обратили внимание, что Бузова плохо выглядит. Как писали Dni.Ru, фанаты предположили, что поющая ведущая перебрала с алкоголем в отпуске, а еще больше – с так называемыми уколами красоты. По мнению комментаторов, даже большие очки в черной оправе не смогли скрыть опухшего лица.