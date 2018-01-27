Изуродованная пластикой Семенова стала копией Алентовой
Преобразившуюся артистку зрители увидели в новом сериале телеканала "Россия-1" "Золотце". На экране 46-летняя Екатерина выглядит так, словно бы ей сделали подтяжку и вкололи больше количество ботокса.
В сериале Семенова играет роль взрослой женщины, но узнать ее очень трудно, пишет сайт argumentiru.com. Поклонники актрисы уверенны, что над лицом их любимицы поработал тот же хирург, что испортил внешность Алентовой.
"Смотрите как верхняя губа вверх поднялась – ботокс, линия подбородка изменилась, может делала подтяжку", "Она красива как никогда, но совсем другая!", "Невероятно, я думала сначала, что это Вера Алентова играет", – пишут в Сети поклонники Екатерины (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).
Как писали Dni.Ru, в последнее время Вера Алентова куда более известна своими экспериментами с внешностью, нежели работами в кино. Блогеры с сожалением отмечают, что от красоты актрисы не осталось и следа. Дескать, лицо звезды фильма "Москва слезам не верит" похоже на маску, а скулы подозрительно выражены. По слухам, актриса удалила задние зубы, чтобы лицо визуально выглядело более узким.
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